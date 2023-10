Frustración en AEW con Warner por errores técnicos

Esta semana, AEW ha sufrido varios errores técnicos, como el mal audio durante el segmento de Adam Cole con Roderick Strong pasándolo en grande mientras se recuperan de sus respectivas lesiones acompañados de Mike Bennett y Matt Taven. En un primer momento, fue emitido con este fallo, lo que provocó que el simpático momento quedara arruinado. Posteriormente, la compañía lo corrigió para emitirlo nuevamente, reconociendo lo ocurrido.

Not only does Roderick Strong have a special gift for Adam Cole, he has a special request for him as well…

Watch the 4th Anniversary of #AEWDynamite LIVE on TBS!@roderickstrong | @AdamColePro pic.twitter.com/wRocO6rfZd

— All Elite Wrestling (@AEW) October 5, 2023