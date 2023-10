«Estoy seguro de que tendrá otra oportunidad, pero creo que ya ha tenido muchas oportunidades, y parece que no serán tomadas en serio a menos que haya algunas consecuencias. Creo que estas serán temporales, quizás sean una lección del destino y no necesariamente de la empresa. Sin embargo, seguramente encontrará otro lugar donde pueda ser productivo, y con suerte, dejará de enviar fotos inapropiadas o cualquier cosa que esté haciendo en su tiempo libre que le cause tanto problema.» Esto decía recientemente Rob Van Dam.

► El uso de Matt Riddle

El veterano de las cuerdas parecía indicar que si la carrera de Matt Riddle en WWE no fue todo lo buena que podría haber sido fue debido a que The Original Bro acostumbra a meterse en problemas, algo de lo cual hablamos en SÚPER LUCHAS recientemente. Cuando pensamos en ello, además de responsabilizar al luchador, ¿podría responsabilizarse también a la compañía? Lanzamos esta pregunta al aire porque Vince Russo considera que su manejo no fue el mejor, según expone en un episodio reciente de Writing with Russo:

«Cuando digo que veré a Roman Reigns, veré a Bray Wyatt, Riddle estaba en el límite para mí porque era realmente especial. No sabían cómo gestionarlo. Lo hicieron terriblemente, pero él tenía personalidad. Era un gran atleta y tenía ese factor ‘it’. Simplemente era un poco amateur para su propio bien. Espero que aprenda de eso».

Ahora, ¿el próximo paso de Riddle en la lucha libre será volver a WWE o tomará otro camino? De momento, esto es una incógnita. Y la verdad es que hemos estado hablando de la posibilidad de que vuelva a las MMA, del interés de IMPACT en contratarlo, o de si podría ser el próximo Jon Moxley de AEW. Entendemos que todas las compañías van a querer firmarlo y que dependerá de él tomar la decisión que valore como más adecuada para él. Sin descartar que sea nuevamente un luchador independiente.