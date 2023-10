AEW tuvo que realizar notables cambios en los carteles de All In, All Out y WrestleDream. Por ejemplo, la conmoción cerebral de Jon Moxley le impidió estar en el último PPV, donde estuvo desempeñándose como comentarista, descubriendo que es más difícil de lo que puede parecer; eso sí, el martes volverá a luchar para intentar recuperar el Campeonato Internacional de manos de Rey Fénix en el especial de Dynamite Title Tuesday. Pero ocurrieron muchas más cosas. Nos informan de ellas desde Fightful.

► Los cambios en All In, All Out y WrestleDream

«Se mencionó que hubo propuestas o ideas para que Paul Wight/Captain Insano, Matt Hardy y Grado (o Jeff Hardy si pudiera entrar al Reino Unido) se enfrentaran a Jeff Jarrett, Satnam Singh y Jay Lethal. No solo Jeff Jarrett estaba haciendo esfuerzos para participar en el evento de AEW All In, también se dice que propuso la idea de incluir elementos relacionados con Grado que estaban ganando popularidad en línea gracias a Tom Campbell. Jeff Jarrett también ha mencionado que propuso la participación de Dennis Rodman.

«Hemos informado que Bryan Danielson fue un reemplazo de último momento para CM Punk cuando fue autorizado para competir la semana anterior a AEW All Out en un combate de strap match contra Ricky Starks. La idea de un strap match había estado en los planes durante mucho tiempo, pero el oponente estaba en duda. La decisión de que Moxley y Orange Cassidy encabezaran el evento principal del espectáculo también se confirmó en la semana previa a AEW All Out.

«Tony Khan mismo mencionó que se enteró un día antes de AEW All Out de que Billie Starkz no estaba autorizada para participar en el evento y no podría enfrentarse a Athena. En su lugar, se organizó el combate por equipos de seis mujeres.

«La decisión de coronar a Saraya como campeona fue tomada en el último momento, según fuentes cercanas a la situación. No podemos estar seguros de cuánto tiempo antes Tony Khan tomó la decisión del cambio de título, pero aquellos cercanos a Saraya dicen que ella se enteró no más de un día antes.

«Inicialmente, Miro y Will Hobbs no estaban planeados para aparecer en AEW All In. Sin embargo, nos dicen que Miro se acercó a Tony Khan y le rogó apasionadamente que lo incluyera en el evento, ya que estaba descontento de no estar en ningún rol. Se llegó a un acuerdo para agregar el segmento de firma de contrato.

«Hasta principios de agosto, Anthony Ogogo no estaba seguro de si aparecería en AEW All In y no había sido informado sobre ninguna dirección creativa en mucho tiempo.

«A pesar de los rumores, el oponente de Jon Moxley en AEW WrestleDream no estaba programado para ser ni Josh Barnett ni Tom Lawlor. Había rumores internos de que en realidad se trataba de otra estrella del NJPW que estaba presente en las grabaciones.»