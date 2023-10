«Fue algo así, Bobby nos conoce desde hace un tiempo. Dawks y yo hemos estado con la compañía… Dawks ha estado con la compañía desde 2012. Fui contratado a finales de 2015. Estuve en NXT y en el elenco principal durante unos tres años. Bobby ha sido uno de los que nos ha tomado bajo su ala desde que llegamos al elenco principal. Ahora, todo lo que ha estado haciendo detrás del escenario se está mostrando ante los ojos del público». Así hablaba recientemente Montez Ford de Bobby Lashley.

► La unión Bobby Lashley-Street Profits

Ahora, en una continuación indirecta de aquellas palabras, es The All-Mighty quien habla de los Street Profits en 100.7 The Bay:

«Cuando entré por primera vez, hubo muchos chicos que me apoyaron y me ayudaron porque vieron algo en mí. Eso es lo que estoy haciendo en este punto de mi carrera, porque lograr el mérito de ganar un Campeonato de la WWE fue enorme para mi carrera y nada realmente puede superar eso. Ahora, se trata de construir un legado, y un legado con personas con las que quiero estar y rodearme. Esa fue la razón por la que elegí originalmente a The Street Profits.

«No es que esté acabado o que no esté haciendo nada, sé de lo que soy capaz y tengo mucho en el tanque para ganar otro Campeonato de la WWE, para ganar un Campeonato en Parejas. Tengo mucho en el tanque para todas estas áreas diferentes. Solo quería llevar a algunas personas que consideraba merecedoras. He estado siguiendo a The Street Profits durante un tiempo y esos chicos son extremadamente talentosos. Solo necesitaban los aliados adecuados. Ser un aliado para estos chicos, creo que pueden hacer cosas increíbles».

Los tres van a verse las caras con Rey Mysterio, Santos Escobar y un compañero por confirmar esta noche en Fastlane 2023.