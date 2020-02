AEW Dynamite se ganará hoy a pulso la calificación TV-14

Pocas veces un luchador ha puesto tantas condiciones para enfrentar a otro. Y del mismo modo, pocas veces un gladiador ha hecho tantas concesiones a fin de vérselas con un enemigo. Así, Cody Rhodes aceptó tres condiciones impuestas por MJF para que ambos disputaran un mano a mano en AEW Revolution: no ponerle las manos encima a Friedman hasta dicho evento, enfrentar a Wardlow dentro de una Jaula de Acero y recibir 10 latigazos en AEW Dynamite. Último punto que veremos esta noche.

Y «The American Nightmare» advierte que no será una estampa para todos los públicos, respondiendo a un tuit de Dave LaGreca.

Appreciate your support LaGreca. Always.

Wrestling is violent, always will be.

No doubt this isn’t for the young audience, I’ll be happy once we’ve moved on. https://t.co/UsuTQA79dB

— Cody (@CodyRhodes) February 3, 2020