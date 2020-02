Resultados IMPACT! Wrestling (04/02/2020) - Hijo del Vikingo vs. TJP

Tal vez la noticia más importante para Impact Wrestling en los últimos meses haya sido la confirmación de que Taya Valkyrie continuará trabajando para ellos al menos un año más. Y sin subirse al ring, «La Güera Loca» fue una de las principales protagonistas del episodio emitido ayer; tercero ya grabado desde el Frontón de Ciudad de México, donde se confirmó que la semana que viene veremos su defensa del Campeonato Knockouts ante Jordynne Grace, quien se ganó su oportunidad la semana pasada.

Además de la dosis de rigor de Tessa Blanchard, volviendo a la acción, esta vez contra uno de los miembros de Reno Scum y los primeros anuncios para Sacrifice, siguiente PPV del calendario (22 de febrero). Pero por encima de todo, sobresalió un excelente mano a mano entre Hijo del Vikingo y TJP.

► Resultados Impact Wrestling: Sacrifice comienza a tomar forma

1 – Tessa Blanchard venció a Adam Thornstowe (con Ace Austin y Luster The Legend)

Tras unos comentarios poco caballerosos de Austin hacia Blanchard en el capítulo anterior, Thornstowe le tocó dar la cara por el grupo, aunque sin éxito. Combate ideado para el lucimiento de la Campeona Mundial Impact, pese a que finalmente Tommy Dreamer saliera a hacerle el salve ante el ataque en grupo de Reno Scum.

Entre bastidores, Madison Rayne y Kiera Hogan dejan claro a Taya Valkyrie que no volverán a hacerle el trabajo sucio. La campeona estará sola frente a Grace.

2 – Rhino derrotó a Taurus por descalificación

Cuando el «ECW Original» iba a aplicar su Gore, Moose apareció para truncar el choque, lo que condujo al primer encuentro confirmado para Sacrifice.

3 – Rosemary vs. Susie acabó en doble conteo de 10 fuera del ring

El recuerdo de las mismas escaleras donde Havok «mató» a Su Yung hizo que Susie tuviera recuerdos de su encarnación pasada, hasta que finalmente Su Yung regresó, para enfrentar de nuevo a Havok. Esto lució como una colaboración perdida de John Waters y Jesús Franco.

4 – TJP batió a Hijo del Vikingo

Ambos desplegaron sus mejores movimientos en el combate que se robó la noche, lleno de transiciones muy bien ejecutadas. Caso de la de cierre: Vikingo fue a por la Dragonrana y Perkins la convirtió en un STF modificado para llevarse la victoria. Impact Wrestling ya tilda el duelo de «clásico instantáneo». Con actuaciones así, intuyo que es cuestión de tiempo que Vikingo fiche por WWE o AEW.

5 – Daga y Dr. Wagner Jr. (con Galeno del Mal) tumbaron a oVe (con Madman Fulton)

El prometido de Tessa Blanchard endosó su Daga Driver a Dave Crist seguido de la cuenta de tres sólo para recibir a continuación la ira de Fulton, que limpióel ring.

6 – Ace Austin derrotó a Tommy Dreamer en una Lucha Callejera

No soy partidario del exceso de cuota de pantalla de las viejas glorias de ECW, pero aquí Dreamer no lució mal, y lo que es más importante, hizo lucir bien a Austin, pues sin ayudas externas salió triunfador, después de que Dreamer quedara atrapado en una escalera y el monarca de la División X le realizara su The Fold.