AEW COLLISION 10 DE JULIO 2025 .— Continúa la semana de AEW ALL IN TEXAS, y en la edición especial de Collision en jueves veremos un mano a mano entre mexicanos. Por un lado, el astro del CMLL, Místico, quien está en medio de su segundo aire y viviendo un nuevo boom creado por él. Por el otro, The Beast Mortos, quien a la par de sus apariciones en AEW ha causado estragos también en la Arena México. Se espera un choque interesante en el cual ambos pondrán su respectiva dosis de espectacularidad. La acción de AEW Collision se emite desde el Curtis Culwell Center, en Garland, Texas.

Además, en un encuentro de cuatro contra cuatro, FTR (Dax Harwood y Cash Wheeler) se unirán con The Patriarchy (Christian Cage y Nick Wayne) para enfrentar a JetSpeed (‘Speedball’ Mike Bailey y Kevin Knight) y los Outrunners (Truth Magnum y Turbo Floyd).

AEW Collision 10 de julio 2025

La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro