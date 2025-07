«Ahora, todos en el vestidor de AEW estamos en el mismo barco«, expresaba recientemente MJF. Pero ello no quiere decir que no existan tensiones entre bastidores, como ocurre en todas las empresas del mundo. Y sabemos que las ha habido. Por ejemplo, la práctica de otorgar vestidores privados ha generado controversia entre los luchadores.

Una práctica que abordó Bully Ray durante un episodio reciente de Busted Open Radio. El miembro del Salón de la Fama de WWE cree que solo Chris Jericho se merece un trato especial en el vestidor All Elite.

«Una de las cosas que pasan en AEW y con la que no estoy del todo de acuerdo —excepto tal vez con una persona, solo una— es que no soy fan de que todos tengan su propio vestidor. Creo que eso genera celos y deja un mal sabor entre los luchadores. No soy partidario.

Mira, si quieres tener tu propio autobús de gira, eso es otra cosa. Pero cuando necesitas tu propio camerino… Escucha, si llegas a la arena y encuentras un vestidor más vacío que los demás y decides usarlo, está bien. Oye, si encuentras un cuarto de escobas y quieres cambiarte solo, también está bien. Tengo un problema con toda esa gente que dice: ‘Necesito mi propio vestidor’. Todo lo que le estás diciendo a los demás es: ‘Soy mejor que ustedes. Merezco uno propio’

¿Quieres decirme que Chris Jericho tiene uno? Con eso no tengo problema. Puedo entenderlo, porque Jericho fue de los primeros en llegar. Y es la superestrella más grande a nivel mundial que tiene AEW. No hay nadie más grande que él en la empresa. Es imposible, porque Jericho trabajó en WWE, trabajó en New Japan, y su nombre es reconocido en todo el planeta, ya sea por la lucha libre o por su banda de rock. Entiendo por qué Chris Jericho tiene su propio vestidor.»