3×3: Lo mejor y lo peor de AEW COLLISION 10 de julio 2025

AEW COLLISION 10 DE JULIO 2025.— Este sábado se celebró un nuevo episodio de AEW Collision, y ya vamos rumbo a AEW All In: Texas. En el combate estelar, Willow Nightingale, Thunder Rosa, Queen Aminata y Mina Shirakawa derrotaron a Athena, Megan Bayne, Julia Hart y Thekla.

LO MEJOR Y LO PEOR DE AEW COLLISION 10 DE JULIO 2025

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor del reciente episodio de AEW Collision.

LO PEOR

► 1- Se esperaba mayor construcción previo a All In

Si bien se desarrollaron combates para calentar ciertas rivalidades para All In, como el de Adam Cole contra Kyle Fletcher, o para Supercard of Honor, con el combate femenil, el resto de combates tuvo poca trascendencia previo al PPV, aunque mucha gente vio acción.

LO MEJOR

► 3- Katsuyori Shibata vs. Gabe Kidd

Maestro contra alumno. Una lucha bastante entretenida y con mucha técnica, que se dio luego del regreso de Gabe Kidd, quien centró su atención hacia los miembros de The Opps.

► 2- FTR y The Patriarchy vs. The Outrunners y JetSpeed

Un combate que sirvió como preparación para la triple amenaza por el Campeonato de Parejas AEW que también involucrará a The Hurt Syndicate. Tuvieron tiempo suficiente para mostrarse y lucir lo mejor de sus ofensivas.

► 1- Paragon vs. Don Callis Family

Una rivalidad que se ha estado cocinando por varias semanas, con los miembros de Paragon trabajando muy bien como siempre, dándonos un gran trabajo en equipo, mientras que los miembros de la Don Callis Family mostraron su rudeza, como siempre. Un buen abrebocas para el programa y una buena previa para la lucha que Adam Cole y Kyle Fletcher sostendrán en All In.