AEW anuncia fecha y lugar de Battle Of The Belts VI

Este próximo viernes, inmediatamente después de Rampage, All Elite Wrestling emitirá el especial Battle Of The Belts V. Según hemos podido confirmar hasta ahora, el cartel de luchas luce así:

Esto después de que Jade Cargill y Red Velvet derrotaron a Skye Blue y Kiera Hogan en Dynamite; mientras que el combate por el título varonil de equipos sucede tras un polémico combate donde Jeff Jarrett y Jay Lethal por unos segundos tuvieron los cinturones en su poder, pero los reféris revirtieron el resultado. Y además la lucha de Cassidy contra Sabian. Os contaremos todo en Súper Luchas.

► Fecha y lugar de Battle Of The Belts VI

De todas maneras, ahora nos enfocamos en la siguiente edición, en Battle Of The Belts VI, ya que tenemos los primeros detalles oficiales gracias a la misma compañía luchística. En su sitio web oficial dan a conocer que se celebrará el 7 de abril en el Ryan Center en Kingston, Rhode Island. De momento, esto es lo único que sabemos sobre este próximo especial de AEW.

Para entonces, habrán cambiado muchas cosas puesto que, además de los muchos programas semanales que se realizarán, el 5 de marzo llegará el primer evento pay-per-view de 2023, Revolution. Este será en el Chase Center en San Francisco, California. Y nada se sabe por ahora de los combates que van a formar su cartel. Pero de todo ello estaremos informando con el paso de los días.