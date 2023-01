NJPW: En backstage, Kongo (NOAH) reta a LIJ

Luego de la lucha donde Keiji Mutoh se despidió de New Japan Pro Wrestling y donde Los Ingobernables de Japón (Tetsuya Naito, SANADA y BUSHI) fueron los perdedores, se dio un desafío muy peculiar.

Shingo Takagi, BUSHI, SANADA y Tetsuya Naito de Los Ingobernables de Japón estaban siendo entrevistados en el backstage cuando la facción Kongo de Pro Wrestling NOAH interrumpió. LIJ derrotó a Kongo en una lucha de cuatro contra en el evento NJPW vs. NOAH del Yokohama Arena el 8 de enero de 2022.

Kenoh, líder de Kongo, Katsuhiko Nakajima, Manabu Soya, Hi69, Tadasuke y Hajime Ohara entraron al área de prensa y Shingo Takagi los recibió diciendo que tal vez el grupo había confundido el Tokyo Dome con el Korakuen Hall.

Tras la provocación, Kongo se retiró dejando la puerta abierta para un nuevo choque entre ambos grupos, misma que podría dirimirse en la segunda fecha de Wrestle Kingdom 17, en el Yokohama Arena.

'Let's figure out who's best, one on one!'

Tetsuya Naito was not done after Keiji Muto's last NJPW match tonight, as he and LIJ were confronted by Kenoh and KONGO of @noahglobal!

