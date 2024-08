AEW All In: 2025 en Texas y 2026 en Londres

AEW ALL IN: TEXAS

All Elite Wrestling hará historia en el Globe Life Field el sábado 12 de julio de 2025 con AEW All In: Texas. Este evento será el primer espectáculo de lucha libre profesional que se realizará en el Globe Life Field, hogar de los Texas Rangers.

En asociación con REV Entertainment, la Comisión de Deportes de Arlington y la Ciudad de Arlington, AEW traerá uno de los eventos de lucha más esperados del año a Texas. Además de AEW All In: Texas, se están planificando una serie de emocionantes eventos en Arlington en los días previos al espectáculo. Pronto se anunciarán más detalles e información sobre las entradas.

SOBRE AEW

Fundada en 2019 por el CEO, Gerente General y Jefe de Creatividad Tony Khan, All Elite Wrestling (AEW) se ha convertido rápidamente en una fuerza dinámica en la industria de la lucha libre profesional. AEW cuenta con un elenco de clase mundial y ofrece un enfoque fresco y enérgico a la lucha libre. Los fanáticos pueden ver «AEW: Dynamite» todos los miércoles de 8-10 p.m. ET en TBS, «AEW: Rampage» los viernes de 10-11 p.m. ET en TNT, y «AEW: Collision» todos los sábados de 8-10 p.m. ET en TNT. El contenido diverso de AEW también incluye la serie de podcasts semanal «AEW Unrestricted.»

¡Prepárate para una noche inolvidable de acción de lucha libre en AEW All In: Texas!, concluye el comunicado de Globe Life.

ARE YOU READY TO RUMBLE⁉️@AEW is coming to Globe Life Field on July 12, 2025! This signature event – AEW All In: Texas – will mark the first-ever professional wrestling event held at Globe Life Field.

