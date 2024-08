Dave Meltzer: “Místico era el más taquillero del mundo después de John Cena”

No estamos descubriendo la pólvora cuando aseveramos que hoy por hoy, Místico atraviesa un presente increíble como uno de los principales nombres a nivel mundial. Sin ser atléticamente el mismo de hace quince años atrás (cuando incluso hacía ver a Rey Mysterio como un aéreo sin demasiado vuelo), el luchador del Consejo se ha redimido después de una etapa en la WWE que acabó decepcionando a toda la industria de la lucha libre, aunque principalmente a la afición mexicana, que había depositado en él la esperanza de ser, justamente, ese tan anhelado próximo Rey Mysterio en el mercado norteamericano.

Los años en los Estados Unidos estuvieron cargados de pormenores varios que impidieron alcazara los niveles a los que tenía acostumbrado a todos los mexicanos, e hizo de Sin Cara un personaje de medio cartel sin mayor conexión con la audiencia. Si bien es verdad que este personaje, que tras su salida fue encarnado por Jorge Arias Rodríguez (ex Hunico, ahora Cinta de Oro), supo hacer grandes números de mercancía y fue responsable de varios acuerdos con marcas internacionales, también es cierto que el sabor que dejó en términos generales fue amargo. Las expectativas eran simplemente demasiado altas.

► Místico, el más taquillero después de John Cena

En uno de los últimos episodios de la Wrestling Observer Radio, el reputado periodista Dave Meltzer analizó los motivos que llevaron a que el Sin Cara original, el legendario Místico, no cumpliera con lo que se esperaba de él en la WWE. Es interesante hacer énfasis en cómo dividió las culpas entre el propio luchador y la compañía, aunque no en partes iguales.

Pero dejémonos ya de adelantos y vayamos directo al desglose, que no tiene desperdicio:

“Cuando Místico fue a WWE como Sin Cara, hubo muchas cosas que no le beneficiaron, como no aprender inglés cuando le dijeron que debía hacerlo. También hubo cosas perjudiciales que fueron responsabilidad de WWE: tenía mucho más apoyo [del público] en comparación con el impulso que le dio WWE, y además decidieron que él no sabía cómo desempeñarse en el ring, porque ellos siempre tuvieron esta percepción cerrada de cómo se debe luchar.

«Pero verlo ahora [en 2024] en México… Místico sigue siendo grandioso, aun afuera de Arena México. No es que sea mejor ahora que antes, solo que es un poco más experimentado y es mucho más grande. En definitiva, él tuvo parte de la culpa [de su fracaso] pero WWE metió la pata con él en mucha mayor medida.

«De todas formas no iba a haber otro camino: él pensaba que era una estrella gigantesca y caminaba por el vestuario creyéndose una, haciendo mucho dinero. Todos lo odiaban porque él se comportaba como una estrella enorme y los más veteranos, al verlo, decían ‘aun no lograste nada aquí’, a pesar de que era el más taquillero del mundo exceptuando a John Cena«.

Además, Meltzer rescató la importancia que la Arena México tiene no solo para su país, sino también para las grandes estrellas internacionales, como quedó en evidencia con MJF o Chris Jericho, que pidieron ellos mismos luchar allí:

“Hoy en día, los luchadores que van de Estados Unidos a Arena México… No te digo que sea el equivalente a ir al Madison Square Garden, pero bastante cerca. Es algo importante.

«Las estrellas quieren ir y ahora, cuando Místico va al vestuario de AEW, no hay nadie que le diga ‘tú no has logrado nada’. Lo tratan como una estrella, trabajan con él como si fuera una estrella… Es muy diferente. Creo que fue Nigel McGuiness que dijo, aunque no creo que sea verdad porque están Dwayne Johnson, Roman Reigns, Cody Rhodes… Dijo: ‘Místico, quizás el nombre más taquillero del mundo’.”