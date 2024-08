Nueva actualización sobre la salud de Kenny Omega

Entrevistador: «En primer lugar, me gustaría preguntar sobre la enfermedad y el progreso de Kenny Omega, que ha sido una preocupación para muchos fanáticos en todo el mundo, no solo para los seguidores de AEW. Esto sorprendió a los fanáticos. Más tarde, el mismo Kenny, desde su cama de enfermo, anunció en las redes sociales que tenía una enfermedad grave llamada “diverticulitis,” lo cual ha generado mucha preocupación. Creo que preguntarle al Sr. Nakazawa, quien ha estado junto a Kenny tanto en público como en privado, es probablemente la mejor manera de conocer la verdad. ¿Podría contarnos sobre la enfermedad de Kenny y su estado reciente?».

Michael Nakazawa: «Para ser precisos, se trata de una enfermedad llamada “diverticulitis del intestino grueso,” y es una dolencia grave que puede ser fatal si no se trata adecuadamente. Kenny empezó a notar los síntomas justo después de una lucha en Canadá, donde viven sus padres. Sufría de un dolor abdominal intenso que le impidió disfrutar de su visita a casa, y el dolor no disminuyó ni siquiera después de regresar a su hogar en Orlando, Florida. Lo acompañé al hospital en ese momento, y resultó que estaba tan grave que el médico le dijo que habría estado en peligro si hubiera llegado unos días más tarde. Afortunadamente, encontró un buen doctor que pudo tratarlo sin necesidad de abrir su abdomen, y recientemente se sometió a una cirugía y ahora está en proceso de recuperación. Sin embargo, parece que la operación implicó la extracción de unos 25 cm del colon afectado, y ahora no puede hacer fuerza con el abdomen. Aun así, me impresionó verlo caminar por su cuenta, a pesar de que fue una cirugía mayor que normalmente dificultaría moverse. Por cierto, Kenny tiene un gato llamado Dobby, y como no podía agacharse para limpiar su caja de arena, fui a su casa y lo ayudé (ríe). (Risas) Después de eso, poco a poco ha comenzado a hacer entrenamiento físico. Aún no puede levantar el mismo peso que antes, por lo que está tratando de encontrar la mejor manera de entrenar, incorporando elementos de rehabilitación como caminar y hacer ejercicios en la piscina. Está trabajando arduamente en su recuperación y tratando de encontrar el entrenamiento más adecuado para su condición actual».

Embed from Getty Images

Entrevistador: «Muchas gracias. No creo que se pueda encontrar información tan detallada sobre el estado actual de Kenny en ningún otro lugar. Como fanáticos, no tenemos acceso a esta información, y hay discusiones irresponsables como: “¿Cuándo regresará Kenny al ring?” Pero creo que es muy valioso poder aclarar aquí que no estamos hablando de ese tipo de nivel de información en primer lugar».

Nakazawa: «Exactamente. Como no tiene fuerza en el abdomen, es preocupante pensar si podría actuar en ese estado. El impacto físico es bastante fuerte, así que nunca se sabe cómo podría afectar sus órganos internos. Por eso, no puedo decir nada sobre cuándo podrá regresar al trabajo«.