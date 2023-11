Adam Page: «Quiero volver a ser Campeón Mundial AEW»

Adam Page fue Campeón Mundial AEW durante 197 de finales de 2021 a mediados de 2022, destronando a Kenny Omega (Full Gear) y siendo destronado por CM Punk (Double Or Nothing). Entre medias, defendió el título ante Bryan Danielson (Winter is Coming; Dynamite), Lance Archer (Dynamite), Adam Cole (Revolution; Rampage) y Dante Martin (Dynamite).

Hablando recientemente en Uproxx, The Hangman se acordaba de aquella época, asegurando que se siente orgulloso del reinado que tuvo, y adelantando que quiere un segundo. En estos momentos, no está cerca del cinturón sino más bien rivalizando con Swerve Strickland; esta noche lucharán en Full Gear. Por otro lado, una victoria podrían impulsarlo en ese sentido. Además, The Realest también quiere ser monarca, por primera vez.

«Necesitaba un desafío mental. Necesitaba algo en lo que realmente sumergirme y recuperar algo de pasión y deseo que tal vez se había desvanecido en cierta medida durante el último año y medio. (Strickland) dijo algunas cosas que fueron difíciles de escuchar, pero necesitaba oírlas y estoy muy contento de haberlo hecho porque me ha motivado a corregir esas cosas. Todas las cosas que han sucedido desde entonces han sido aún mayores motivadores para ser la mejor versión de mí mismo que puedo ser.»

