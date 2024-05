Adam Copeland recuerda la WWE en pandemia

El regreso de Edge luego de más de 10 años fuera del ring por una dura lesión en el cuello que le hizo someterse a cirugías, ocurrió en el Royal Rumble de 2020. Pudo disfrutar a los fans y la gran ovación que dieron pro este inesperado regreso. Pero, después de ello, pasaron muchos meses anets de que Edge pudiera volver a oír a los fans en vivo.

Al respecto habló el hoy conocido como Adam Copeland, Campeón TNT de AEW, en una reciente entrevista con el nuevo Campeón Mundial de Peso Completo AEW, Swerve Strickland, para su video podcast Swerve City. Esto fue lo que dijo Copeland acerca de su regreso a WWE y el luchar incluso en WrestleMania 36 sin aficionados:

► Adam Copeland habla de cuando luchó en WWE sin fans por la pandemia del covid-19

«Fue mucho más personal y realmente disfruté ese aspecto de la pandemia. Estaba buscando un pequeño destello de luz en los días sombríos del virus. Odiaba luchar frente a nadie, pero realmente me gustaba hacer promos, esas las llamo monólogos.

«Las promos en el vacío de la arena son como las cintas de autorepresentación que los actores a menudo graban para audiciones. Fue en el primer segmento de promo en vivo de la era pandémica de la programación de WWE, que grabamos en el WWE Performance Center, en el que decidí romper la regla de la WWE de no dirigirse a la cámara, ya que sentir que me dirigía hacia el espacio vacío cuando hablaba me parecía poco auténtico.

«Fue divertido explorarlo y trabajar con lo que teníamos, que no era mucho en ese momento. Y luego le dieron a mi lucha el título de La Mejor Lucha de la Historia [risas], en el Thunderdome de Backlash ante Randy Orton.

«Qué título más ridículo… ¿Qué significa eso? No existe tal cosa como lo ‘mejor’ de nada. Armar la lucha fue difícil incluso para nosotros, luchadores más experimentados, pero yo venía de una década de retiro antes del esta lucha. Era mi segunda lucha en 10 años y no teníamos fanáticos en la arena. Terminamos teniendo a algunas personas de NXT allí, pero aún así fue como ‘Esto es ridículo'».