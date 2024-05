Echan a Ric Flair de un restaurante: «Gasté $1.500»

Ric Flair revela que recientemente lo echaron de un restaurante italiano tras un incidente después de gastar mucho dinero y tomarse fotos con el equipo. Lo hace en una publicación en redes sociales. No ha recibido respuesta del local y probablemente no lo hará pues estos sabrán que no van a sacar nada bueno de discutir con el dos veces miembro del Salón de la Fama de la WWE. Porque además eso de que «cualquier publicidad es buena» es una tontería de tiempos pasados.

I Spent $1500 At @PiesanosSFP To Be Disrespected More Than I Ever Have In My Entire Life. After Taking 20 Pictures With Customers And Staff, I Was Asked To Leave Because Of An Issue I Had With The Kitchen Manager Taking Too Long In The Bathroom. I Would Highly Recommend That…

