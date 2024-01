Adam Copeland recuerda sus problemas con Matt Hardy

Uno de los motivos por los que Edge fue un rudo tan grande en WWE fue su rivalidad con Matt Hardy en 2005 en la que introdujeron problemas de la vida real. En concreto, el hecho de que Lita engañó a su entonces pareja romántica, Matt, con él. Esa historia ayudó a que Hardy volviera a la empresa después de haber sido despedido y al impulso de Adam Copeland como villano mientras estaban lidiando el uno con el otro. Curiosamente, en la actualidad, siguen siendo compañeros de vestidor pero en AEW.

Casi dos décadas después, The Rated-R Superstar se acuerda de aquellos momentos en NotSam Wrestling:

«Fue bastante rápido. Quería abordarlo antes de lo que hicimos. Enfrentémoslo de frente y sigamos adelante. Finalmente llegamos allí cuando trajeron de vuelta a Matt y pensé, ‘Bueno, aquí vamos.’ Ahora, al menos, todos bajo el mismo techo, podemos poner manos a la obra para tratar de sacar algo de esto porque ya está en el aire de todos modos. Así que usemos eso y, en un mundo ideal, logramos dejarlo atrás y, en un escenario perfecto, todos estamos en un lugar mejor, al menos profesionalmente, después del hecho.

«En ese momento, esa era la única cosa positiva que podía pensar en sacar de ello. ‘Bueno, la arruiné, ¿ahora qué hago?’ Esa fue realmente la primera instancia, una manera lamentable de llegar a eso, pero siento que eso fue casi cuando entré en la madurez. Cuando finalmente dije, ya no puedo ser un niño, estoy en la carretera y divirtiéndome. Ahora hay cosas más grandes y tengo que enfrentarlas».

Recordemos lo que el mismo Adam Copeland decía al respecto en 2020:

«Tienes que ser profesional. Y además siempre busco encontrar puntos positivos aunque parece que no exista ninguno. A veces tienes que cavar hasta ver qué hay debajo de la superficie. Llegamos a un punto como: ‘Vale, estamos aquí, ¿qué hacemos ahora?’.

«Pensamos que podíamos ganar algo de dinero juntos y sacar nuestras dos carreras adelante. Y con suerte no solo ser luchadores más importantes sino también ser personas más fuertes. Eso no sucede generalmente dentro del contexto de una historia de la lucha libre.

«Muchos recuerdan nuestra historia porque no tenían claro cuánto de verdad había. Creo que puso todo en marcha para el futuro. Y también para Lita, que tuvo que adaptarse a todo lo que estaba sucediendo. Si le hubieras dicho dos años antes a la probablemente mujer más popular de la industria que iba a acabar siendo la más despreciada pensaría que no era posible».

