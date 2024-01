Jon Moxley comparte el plan del BCC en NJPW en 2024

El Blackpool Combat Club no tuvo un buen Wrestle Kingdom 18 pues tanto Jon Moxley –David Finlay acabó ganando el inaugural Campeonato Global de Peso Completo IWGP– como Bryan Danielson –Kazuchika Okada lo superó en la lucha coestelar– salieron derrotados . Pero tienen un plan para 2024. MOX lo dio a conocer en la conferencia de medios posterior al evento.

► El Blackpool Combat Club en NJPW en 2024

«En 2024, tengo una lista extensa de cosas que quiero lograr en Japón. He enfrentado y vencido a una serie de las estrellas más grandes en la historia de New Japan Pro-Wrestling: Tanahashi, Suzuki, Ishii, y hay muchos otros con los que aún no he compartido el ring. Hay una amplia gama de desafíos que puedo asumir en Japón, así como momentos inolvidables que puedo crear. Mi compañero del Blackpool Combat Club, Bryan Danielson, actualmente está luchando contra Okada. Quiero presenciar eso, verlo hacer rendir a Okada y romperle el brazo después de lo que le costó. El Blackpool Combat Club tiene planes en Japón para 2024 y más allá. Mi deseo es regresar con Bryan Danielson, Claudio Castagnoli, y traer a Wheeler Yuta, nuestro joven novato, para que se ponga a prueba con los destacados competidores jóvenes en Japón.

«Bushiroad tiene alguna relación con Stardom, y hay numerosas promociones de Joshi, la lucha libre femenina, en Japón, que son reconocidas como algunas de las mejores del mundo. Marina Shafir, una amiga del Blackpool Combat Club, es una de mis metas llevarla a Japón. Ver a Marina Shafir en acción, con sus habilidades de sumisión, judo y artes marciales en el tatami, creo que cautivará a los fanáticos japoneses. Espero que aprecien la intensidad que puede aportar a la lucha libre femenina. Esto es algo que espero lograr en el futuro. Marina Shafir quiere tener una oportunidad en Japón, así que que traigan a las mejores luchadoras que tengan, porque ella es una de las mujeres más formidables del planeta y vendrá representando al Blackpool Combat Club«.