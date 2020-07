Edge habla de Matt Hardy: su historia dentro y fuera de WWE

Con todo lo que ha pasado entre ambos tanto dentro como fuera de WWE basta decir que Edge habla de Matt Hardy para que salten chispas. Porque han vivido de todo personal y luchísticamente, hasta el punto de que su historia es una de las más recordadas de la historia del imperio McMahon. Una historia de la que no se ha hablado mucho desde hace un tiempo. Aunque en el mes de febrero el luchador de AEW respondió así a una pregunta de un fanático:

If we are ever in the ring together again, I feel we’d be better as allies than enemies at this stage. https://t.co/JJyd79FeFT

— The #MULTIFARIOUS Matt Hardy (@MATTHARDYBRAND) February 4, 2020