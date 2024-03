Adam Copeland enfrentará a Christian en lucha de rendición

Christian y su reinado de terror sigue presente y vivió un capítulo más, cuando Killswitch enfrentó a Daddy Magic, quien no tuvo una noche nada sencilla.

El ex Luchasaurus fue dominante y aunque Magic pudo reaccionar por momentos, al final fue derrotado. Al final el enmascarado se lanzó contra Magic, pero Daniel García llegó al rescate; sin embargo, no pudo hacer mucho, pues Nick Wayne también apareció.

Cuando Christian y sus muchachos parecía que se retiraban campantes y victoriosos, llegó Adam Copeland quien persiguió a su ex amigo hasta el estacionamiento.

Adam Copeland vs. Christian Cage III on AEW Dynamite March 20 in Toronto

«I Quit» Match 👀

(via @AEW) pic.twitter.com/eypP34FApS

— B/R Wrestling (@BRWrestling) March 7, 2024