Hook retiene el Campeonato FTW y Chris Jericho se vuelve su aliado

Hook enfrentó a un viejo conocido, Brian Cage, con quien hizo equipo durante un tiempo y puso en juego el Campeonato FTW, el cual Cage ya portó en algún momento.

Este combate lucía demasiado disparejo, pues Cage superaba en tamaño y peso. Eso quedó claro en los primeros segundos, pues Cage dominó con poderosos ataques, mientras que Hook intentaba levantar a su oponente pero sin lograrlo.

Las cosas subieron de tono rápidamente, cuando Brian Cage tomó una silla y la colocó en un esquinero, mientras que Cage sacó un extintor y se lo vació a su rival en la cara, para luego con una tapa de basura lo golpeó.

Brian reaccionó lanzando a su rival contra la escalinata y aunque Hook intentó reaccionar, terminó siendo lanzado por los aires.

The Swolverine takes HOOK for a ride #AEWDynamite is LIVE on TBS pic.twitter.com/VLRGN5GfVF

— AEW on TV (@AEWonTV) March 7, 2024