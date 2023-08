Adam Cole y MJF retan por el Campeonato de Parejas ROH

No conformes con encabezar el evento «All In» en Wembley en una lucha por el Campeonato AEW, Adam Cole y MJF decidieron buscar también el Campeonato de Parejas de ROH.

Estos dos amigos aparecieron en el cuadrilátero de Dynamite, donde Adam Cole logró persuadir a MJF para que participaran en dos combates en «All In». Argumentó que uno de los títulos que deseaba obtener y que aún no tenía era el Campeonato de Parejas de ROH.

Aunque al principio MJF mostró resistencia a competir por esos títulos en esa misma noche, finalmente aceptó el desafío y lanzó el reto a Aussie Open por el título.

Adam Cole wants to chase the ROH World Tag Team Champions…But, is MJF on board?

Watch #AEWDynamite LIVE on TBS!@The_MJF | @AdamColePro pic.twitter.com/Y6xFsT1jOy

— All Elite Wrestling (@AEW) August 10, 2023