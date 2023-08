En noviembre de 2022 se hizo oficial la firma de AR Fox con AEW. Ya había realizado unas cuantas apariciones en la compañía y fue una noticia muy celebrada por los fanáticos All Elite pues es todo un veterano con fantásticas cualidades para dar combates tremendamente disfrutables. En la actualidad, después de traicionar a Darby Allin, es integrante de la facción heel Mogul Embassy. En el Rampage de la semana pasada, se unió a Swerve Strickland para vencer a Logan Cruz y Tyshaun Pérez.

Last week, AR Fox turned his back on Darby Allin. This week, AR Fox and Swerve Strickland attacked Nick Wayne at the Buddy Wayne Academy! Watch #AEWDynamite200 LIVE on TBS! @swerveconfident | @ARealFoxx | @thenickwayne | @DarbyAllin pic.twitter.com/OCdpOJ9Tjs — All Elite Wrestling (@AEW) August 3, 2023

► AR Fox quería unirse a WWE

The Whole Foxin’ Show estuvo hablando de su unión a la compañía recientemente en Talk is Jericho:

«Verás, yo pensaba que iba a colaborar con ellos. No estoy seguro de cómo, pero logré que alrededor de seis o siete personas fueran contratadas allí [de mi escuela] al comienzo de AEW, hace unos tres o cuatro años. Austin Theory es el principal. Luego, también entrené a personas como Alan Angels, Dani J y Lee Johnson.»

De la misma manera, mirando al pasado, AR Fox reconoció que pensó que firmaría con WWE cuando trabajaba en EVOLVE:

«Después, EVOLVE comenzó a colaborar con la WWE, así que trajeron a todos estos chicos de NXT y me pusieron a luchar con ellos, como Mansoor, los Street Profits, tuve tal vez tres o cuatro combates en pareja con [ellos]. Me decían: ‘Haz lo tuyo, simplemente desata tu locura. Realiza un montón de movimientos, provoca que la gente grite ‘esto es increíble’ y cosas así’. Así que pensé: ‘¡Vaya! Tal vez pueda tener una oportunidad de trabajar allí’. Eso es lo que pensé que podría suceder, y fue lo más cercano que estuve.»

De hecho, cuando tenía 19 años intentó ser contratado como talento en desarrollo en el extinto territorio FCW:

«Realicé una prueba para FCW cuando era muy novato, creo que fue la misma en la que contrataron a Tyler Breeze. Fue implacable, extremadamente exigente. Era joven, tenía alrededor de 19 años y estaba agotado.»

AR Fox and Swerve Strickland made a very loud statement in their first Tag Team match together in #AEW! Watch #AEWRampage on TNT!@Swerveconfident | @ARealFoxx pic.twitter.com/OOuNTGdhqz — All Elite Wrestling (@AEW) August 5, 2023