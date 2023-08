Black Pool Combat derrotó a The Lucha Brothers con trampa

The Lucha Brothers y Black Pool Combat vivieron un capítulo más de la rivalidad que tienen, donde también están The Best Friends.

Penta el Zemo M y Fénix lanzaron el reto a quienes ganaran la lucha que tuvieron en Collision, la cual fue para el BBC. Por tal motivo, ahora se enfrentaron en un duelo tradicional de parejas.

Jon Moxley y Claudio Castagnoli fueron los elegidos para el duelo; sin embargo, Wheeler Yuta estuvo abajo del ring, interviniendo cada que puso para ayudar a sus compañeros.

La lucha fue pareja, pues ambos conjuntos sacaron su mejor trabajo en equipo, buscando por todos los medios terminar con sus rivales.

Wheeler Yuta intentó volver a intervenir una vez más, pero Alex Abrahantes que acompañaba a los Lucha Brothers, intevino; aunque Fénix lo salvó de ser golpeado con un vuelo. Esto fue aprovechado por Mox quien le quitó la máscara a Penta y se lo llevó al conteo para llevarse el duelo.