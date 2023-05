Adam Cole: “Nunca me retiraría por voluntad propia”

Adam Cole consideró que quizá tenía que retirarse durante sus últimos problemas de salud, pero aclara que nunca lo haría él mismo. Esto en la reciente entrevista que tuvo con Barstool’s Rasslin en la que también estuvo valorando la posibilidad de que Kyle O’Reilly se una tanto a él como a Roderick Strong cuando vuelva a la programación de AEW.

► El no retiro de Adam Cole

“No. Tenía miedo de que me dijeran que no podía regresar, eso seguro. Esa preocupación existió durante meses. Pero nunca hubo ni una pequeña parte de mí que dijera: ‘Bueno, creo que voy a dejarlo’. Estaba tan enfocado y decidido en tratar de regresar porque, nuevamente, esto es toda mi vida. Desde que tenía nueve años, esto es lo único que siempre quise hacer.

“Lo más difícil fue que los médicos te miraran con una expresión desalentadora porque no sabían cómo iba a resultar. Lo mencioné en el programa, pero Britt fue increíblemente útil, mi familia también. Traté de mantener una actitud optimista en la medida de lo posible, pero fue un camino difícil. En pocas palabras, no, estaba tan enfocado en tratar de regresar“.

“Sí. Me hubieran tenido que decir: ‘Escucha, no puedes hacer esto. Estás arriesgando una gran parte de tu calidad de vida o no puedes volver al ring, es demasiado peligroso’. Si me hubieran dicho eso, habría sido difícil de aceptar en el momento, pero de ninguna manera iba a decir ‘Eh, creo que voy a parar’“.

¿Piensas que Adam Cole vencerá a Chris Jericho?