Action Andretti revela cómo fue firmado por AEW

Todos sabemos que causó furor en su debut venciendo a Chris Jericho en Dynamite: Winter is Coming 2022. Pero, ¿cómo fue contratado Action Andretti por AEW? El joven luchador lo cuenta curiosamente en una entrevista en Talk is Jericho.

► Cómo AEW firmó a Action Andretti

«Tan pronto como terminé la lucha, hablé un poco con QT [Marshall], pero luego Sonjay [Dutt] me llamó a un lado y me dijo: ‘Vamos afuera rápido’. Me pidió que hiciera una promo sobre la lucha, y luego hice un par más con diferentes escenarios, unas dos o tres más. Y luego tú [Jericho] apareciste desde la esquina, y me pediste que hiciera un par de promos con diferentes situaciones. La que dijiste que te encantó tanto fue la que hice sobre Sammy Guevara. Me dijiste que hiciera esa sobre Sammy Guevara, y en ese momento, fue mucho para mí también, ver todas las cámaras, todas las luces allí afuera. La adrenalina aún estaba fluyendo después de la lucha. Así que definitivamente fue mucho para mí en ese momento, porque no estaba acostumbrado a eso.»

«Fui y le dije a Tony: ‘Este tipo hizo una gran promo. Deberíamos ficharlo. Pero si lo haces, no lo traigas de vuelta’, cuenta Jericho. «Porque tenía esta idea [para la lucha en Dynamite]».

Otro dato curioso es que hace poco también fueron Top Flight, amigos de Action Andretti -los tres suelen luchar como trío- quienes contaron cómo los contraton:

«Fue más o menos así (el correo electrónico que enviaron a The Young Bucks), ‘Hola, estoy realmente interesado en lo que está haciendo AEW, y soy un gran admirador de cómo ustedes están ofreciendo una alternativa y todo eso. Nos encantaría formar parte de ello’. Así que envié un pequeño video destacando algunos momentos, y [Matt Jackson] me respondió, lo cual me sorprendió mucho, y dijo que estaba interesado. Nos trajo, y luchamos contra Stu y Uno en nuestro primer combate. Hicimos un par de Dark Matches y luego acabamos luchando contra The Bucks en televisión, ese fue nuestro primer combate televisado. Nos ficharon después de eso.»