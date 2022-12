Action Andretti venció a Chris Jericho y firmó con AEW

En la más reciente edición de AEW Dynamite, en el especial Winter is Coming 2022, y en el cuarto combate de la noche, se realizó una lucha entre el joven luchador aéreo Action Andretti, quien lucha desde el 2 de noviembre de 2019 y que fue instruido en el MCW Pro Wrestling Training Center, se enfrentó al experimentado Chris Jericho.

Andretti sorprendió a todos y logró la victoria vía las tres palmadas del réferi tras caerle encima a Jericho con un standing shooting star press. Después del shock de lso fans, Tony Khan informó en su Twitter que Andretti había firmado con AEW, aunque, claro, como siempre pasa, nunca se sabe si es un contrato por fechas, un contrato de meses, de año, a tiempo completo, exclusivo con All Elite Wrestling. Lo cierto es que ya firmó:

THANK YOU @TonyKhan STOKED to be apart of the great team here in @AEW 🔥 #AllElite https://t.co/a2OZhzXeNj

— Action Andretti (@ActionAndretti) December 15, 2022