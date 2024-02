Así fue cómo AEW contrató al equipo Top Flight

Top Flight (Dante Martin y Darius Martin) firmaron con AEW en 2020. Los dos jóvenes luchadores habían comenzado su carrera profesional en 2016 en la escena independiente. Antes de convertirse en All Elite trabajaron en promociones reconocidas como GCW o Black Label Pro. En 2024, se están ganando su sitio en la división de parejas mientras lo hacen también en la de tríos junto a Action Andretti. En su combate más reciente, en el Rampage del 2 de febrero, vencieron a los recientemente reunidos Private Party.

► Top Flight en AEW

Antes de descubrir cómo sigue avanzando los Martin y Andretti en la compañía -también han estado trabajando en ROH además de alguna otra indie– miramos a su pasado para conocer cómo fueron contratados cuatro años atrás a través de las recientes declaraciones de Darius Martin en Talk is Jericho.

Al enviar correos electrónicos a los EVP: «Fue más o menos así, ‘Hola, estoy realmente interesado en lo que está haciendo AEW, y soy un gran admirador de cómo ustedes están ofreciendo una alternativa y todo eso. Nos encantaría formar parte de ello’. Así que envié un pequeño video destacando algunos momentos, y [Matt Jackson] me respondió, lo cual me sorprendió mucho, y dijo que estaba interesado. Nos trajo, y luchamos contra Stu y Uno en nuestro primer combate. Hicimos un par de Dark Matches y luego acabamos luchando contra The Bucks en televisión, ese fue nuestro primer combate televisado. Nos ficharon después de eso.»

Al enterarse después del combate que fueron fichados: «Pensábamos que nos habían llamado de vuelta solo para no estar en el plano mientras TH2 entraba y hacía su entrada. Pero en realidad volvimos, y CD estaba justo allí, Christopher Daniels, y nos dijo que nos iban a fichar, y también que debíamos salir corriendo después del combate.»