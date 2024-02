WWE lanza primer trailer de WrestleMania 40

La edición de WrestleMania de este año será algo especial, ya que la construcción de cara a este evento está dando de qué hablar, en la que hubo mucha polémica en torno al evento estelar hasta que finalmente se habría definido ya con la lucha entre Roman Reigns y Cody Rhodes. Además de este encuentro, también está confirmado el combate entre Iyo Sky y Bayley, quien la desafió tras ser traicionada por sus compañeras de Damage CTRL.

► Reigns y The Rock vs Rollins y Rhodes podría darse en WrestleMania 40

WrestleMania 40 se llevará a cabo el 6 y 7 de abril en Filadelfia, Pensilvania, y si bien el espectáculo de este año estará encabezado por Roman Reigns y Cody Rhodes, habrán otros encuentros que también llamarán la atención, como por ejemplo, las defensas titulares que Seth Rollins y Rhea Ripley sostendrán ante los ganadores del Elimination Chamber varonil y femenil, respectivamente.

WWE, a vísperas del Super Bowl de la NFL, decidió lanzar su primer video promocional de WrestleMania 40. Tiene treinta segundos de duración, pero decidió aprovechar el ímpetu generado durante la conferencia de prensa que se llevó a cabo en Las Vegas, ya que mostró a The Rock, Roman Reigns, Seth Rollins y Cody Rhodes.

En el video, publicado en las redes sociales de WWE, los cuatro hombres se miraron fijamente mientras se reproducían clips del evento de prensa de inicio de WrestleMania XL que mostraban a The Rock abofeteando a Cody Rhodes y la pelea que estalló a continuación. El avance termina con las fechas de las dos noches de WrestleMania 40, y con un cara a cara entre Rollins y Rhodes contra Reigns y The Rock, para luego pasar al cara a cara entre The Tribal Chief y The American Nightmare.

Al parecer este primer trailer sugiere que podría llevarse a cabo una lucha por equipos entre Roman Reigns y The Rock vs. Seth Rollins y Cody Rhodes, pero no hay nada confirmado por el momento. De darse, es posible que este sea el combate que encabece la primera noche, con Rollins y Reigns defendiendo sus títulos al día siguiente.