Ace Steel no entiende que esto siga pasando en AEW

Uno de los problemas que CM Punk tuvo con Adam Page fue que no le gustó cuando The Hangman dijo que no quería consejos de los veteranos porque él prefiere trabajar bajo la premisa de prueba y error. Ello nos lleva a cuando recientemente Ric Flair explicaba que nadie le pide consejo en AEW. Lo cual poco después comentaba también Tully Blanchard. No podemos hablar por todos, de hecho, sabemos de quienes sí piden consejo, Mark Henry hablaba de ello también recientemente. Dicho esto, sí que parece que no existe un especial interés en la empreas All Elite en saber qué opinan las personas con más experiencia.

► No piden consejo a Arn Anderson

Y entre ellas se encuentra también Arn Anderson, quien no ha hecho un comentario similar, aunque parece que a él tampoco le preguntan por consejos, según señala el exproductor Ace Steel.

«Increíble. Increíble para mí», dijo Steel cuando se mencionaron los comentarios de Tully en una entrevista con Rip Rogers. «¿Sabes qué es gracioso? No que vaya a recordar, porque era productor, fui directamente hacia él cuando lo conocí un poco en persona, lo mismo con Arn, conozco mucho mejor a Arn, pero comencé a hablar con Tully sobre Harley [Harley Race] porque pasé mucho tiempo con Harley. Muchos años. Siempre me fascina escuchar cómo era Harley en aquellos tiempos. Tengo una versión de Harley que conozco, pero el Harley que entraba al vestuario en los años 70 y 80, quiero saber acerca de ese Harley. Tully dijo: ‘Nunca luché con Harley, pero arbitraba una lucha de él con Dory [Dory Funk].’ 100% lo que está diciendo Tully. Nadie se acercaba a él. Yo me acercaba a Arn y le preguntaba… ¿por qué no hablaría con Arn Anderson sobre producir una lucha? El tipo produjo durante más de 20 años después de retirarse. ‘Oye Arn, tengo cuatro minutos, ¿qué hago aquí? Estoy pensando esto’. Serías ridículo si no lo hicieras. Esa sigue siendo mi opinión. Aprender más. ¿Por qué no hacer una pregunta, porque eres demasiado bueno? A la porra con eso.»