Mark Henry no es un entrenador al uso. Tras una carrera histórica, El Hombre Más Fuerte del Mundo sabe lo que quiere dar a sus pupilos. Y no es cómo luchar. Como explica en The Kurt Angle Show, no quiere enseñar la manera de hacer las cosas sino cuándo, dónde y por qué deben hacerse.

► El rol de Mark Henry en AEW

«Siempre voy a estar involucrado en la lucha libre de alguna manera. Siento que soy más un consejero de lucha libre que un entrenador. No les enseño cómo. Quiero que ya sepan cómo hacerlo. Les enseño dónde hacerlo, cuándo hacerlo y por qué hacerlo. Les enseño a pensar fuera de la caja porque eso es lo que Stu Hart hizo por mí, y Leo Burke, y Tom Prichard, y Rip Rogers, y Jim Cornette hicieron por mí. Todos eran pensadores libres. Decían, ‘Deja de ser Mark Henry, a nadie le interesa esa mi*rda. Sé alguien más’. Así que cuando empiezas a pensar, ¿cómo puedo destacar siendo alguien más? Se abre tu mente a la lucha libre profesional.

«Si alguien me dijera, ‘Mark, tienes que ser John Wayne’. Dame 20-30 minutos de ensayo con cosas de John Wayne, seré el mejor John Wayne que pueda ser. No necesito mucho tiempo de estudio porque todo lo que necesito saber son las referencias del personaje y el sonido y la inflexión de la voz, y eso es la ciencia de estudiar lucha libre o actuación, y eso es lo que enseño. Disfruto de las conversaciones personales, de las personas con las que hablo todas las semanas. Está funcionando y cuando ves que lo que haces funciona, es gratificante. A veces me siento y pienso, ‘Hombre, hice eso'».

«Action Andretti, cada vez que pasa cerca, asiente con la cabeza y sé lo que significa. Está diciendo, ‘Gracias, pero ya lo tengo’, y lo tiene. Es uno de esos con los que tienes una conversación, no tenía trabajo, y dos o tres sesiones conmigo, lo contrataron. Así que, esas son las cosas que son buenas para mí».