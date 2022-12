AAA y WWE tuvieron un acuerdo para el anuncio de Dragon Lee

El anuncio de Dragon Lee, donde informó que se unía a WWE sin duda causó una gran sorpresa, pues se dio en AAA después de una lucha con talento de AEW, lo que generó muchas dudas, incluyendo sobre el futuro de la relación entre la empresa comandada por Dorian Roldán y la de Thony Khan.

En Noche de Campeones, los luchadores de AEW que poseían cinturones de AAA los perdieron, Tay Melo y Sammy Guevara fueron desconocidos como campeones de Parejas Mixtas; mientras que Dax Harwood y Cash Wheeler perdieron ante Dralístico y Dragon Lee el título de parejas.

Sin embargo, Dave Meltzer también informó que el trato de Dragon Leee con WWE se realizó hace un par de semanas y que incluso Tony Khan estaba al tanto de cómo se daría todo el segmento donde participarían los dos luchadores de su empresa.

“Básicamente el trato fue hecho hace un par de semanas, pero le pidieron a Dragon Lee que lo mantuviera en secreto, porque querían hacer el anuncio después de que ganaran los títulos de parejas, lo cual es algo muy interesante, porque iba a vencer a estrellas de AEW, y eso fue parte del trato. “Tony Khan estaba al tanto de eso, y estoy seguro de que si hubiera sido al revés no habría sucedido, porque ya lo hemos visto, como cuando Alberto del Río volvió a firmar con WWE no lo dejaron regresar a AAA para perder el Megacampeonato, porque WWE no iba a dejar que uno de sus chicos fuera vencido por alguien de otra compañía», comentó Dave Meltzer en Wresting Observer Radio.

Al momento, la alianza entre ambas empresas continúa, al menos, ninguno de los directivos de ambas ha dicho lo contrario; sin embargo, este momento que involucró a AAA, AEW y WWE fue algo raro de ver y que no parece factible que vuelva a pasar pronto.

► WWE no fue la primera opción de Dragon Lee

Según lo comentado por el mismo Meltzer, Dragon Lee pensó mucho en dónde sería su siguiente paso, pues él esperaba mantenerse en NJPW, pero no pudo hacerlo y tuvo que mantenerse en AAA y territorio independiente, hasta que llegaron las ofertas de AEW y WWE, decidiéndose por la segunda.

“No podía regresar a New Japan Pro Wrestling, el lugar que fue su casa y donde quería volver a trabajar, pues ahí estuvo por años mientras estuvo en el CMLL. Pero en el CMLL lo despidieron porque trabajó en la Battle of Los Angeles de PWG hace un par de años alternando con talento de AAA. Les dijeron a él y a Bárbaro Cavernario que no fueran, y sólo Cavernario acató la orden. Creyó que le quedaría Japón, y aunque NJPW lo usó porque tenían un contrato con él, no lo renovaron debido a la lealtad de New Japan con el CMLL. Le quedó sólo AAA, así que estuvo trabajando en México, donde realmente no hay dinero.

Sin embargo, aseguró que Lee no se va a WWE por dinero, sino por lo que puede ser llegar a NXT para su carrera, donde podría tener mayor actividad y exposición que incluso AEW.

«Hizo su prueba con WWE, y lo querían con ellos. AEW lo quería también. Es curioso que muchos piensen que se fue por el dinero, es decir, es mucho más dinero que lo que gana en México, pero no fue un gran acuerdo económico, porque será contrato de NXT, no de elenco principal. La cosa es que habló con muchas personas, le preguntó a muchos qué sería mejor para él, AEW o WWE, y hace un año la mayoría de esas personas le habrían dicho que AEW, pero ahora le recomendaron WWE. Y no sé si su consejo sea el mejor, pero si ves la escena en este momento, si se va a AEW, probablemente tendría más dinero, pero quizá sería usado menos y terminaría frustrado, porque en este momento hay demasiados luchadores en el elenco y no tienen tiempo en televisión».

► El obstáculo de Dragon Lee podría ser el idioma y tamaño

Por otro lado, el comunicador aseguró que el futuro de Dragon Lee es incierto, pues aunque el idioma puede ser un problema, Triple H está más abierto a trabajar con luchadores que no son del tamaño del que Vince estaba acostumbrado a impulsar.

“Por supuesto, tiene el talento para estar en el elenco principal, pues es tan bueno como los mejores de WWE, pero no sabe inglés y es pequeño, y aunque Paul Levesque está más abierto a luchadores como él que Vince McMahon, la verdad es que alguien que no domine el inglés difícilmente tendrá un buen empuje en el elenco principal. “No sé si en el elenco principal de WWE le iría mejor en AEW. Quizá sí, porque aunque es súper talentoso, en AEW tienen a Rey Fénix, tienen a Pentagón Jr., tienen a Bandido y a otros luchadores aéreos como Jungle Boy, Dante Martin, y la lista es gigante, mientras que en el elenco principal de WWE no tienen a muchos como él. “Por otro lado, hay que recordar cómo le fue a otros igual de talentosos, como Máscara Dorada, que fue Gran Metalik, que no hizo nada. Básicamente, no tuvieron nada para él por años, pero estuvo haciendo dinero de nivel elenco principal, lo cual no le habrían pagado en ningún otro lado. “La cuestión es que en este momento es difícil saber cómo le irá a Dragon Lee, pues no se trata de que tan bueno sea, sino de que hay demasiados luchadores buenos.

► WWE podría ver a Dragon Lee como un nuevo Rey Mysterio

El retiro de Rey Mysterio es algo que WWE tiene presente desde hace mucho tiempo y sabe que este personaje es importante para su audiencia latina, por lo que ha buscado desde hace varios años, un luchador que pueda ocupar su lugar y Dragon Lee estaría considerado para ello.

“WWE le dio mucha importancia a la firma, pues quieren ir a Latinoamérica, y quizá por ello lo manejen como un nuevo Rey Mysterio. Claro, es súper talentoso, pero el problema es que la única razón por la cual Rey Mysterio triunfó en WWE fue porque ya había triunfado en WCW, y porque muchos querían ayudarlo. Y no sé si en el caso de Dragon Lee, que inicia de ceros y sin aliados, pueda tener la misma suerte. “Hay muchos luchadores mexicanos con gran talento que están luchando en los Estados Unidos, y no es como hace cinco años, cuando Dragon Lee era un talento súper único, así que habrá que ver qué pasa. Lo cierto es que en este momento, NXT es el mejor lugar para él, pues tendrá mayores oportunidades de luchar y de recibir un empuje”.

► WWE vio a Dragon Lee cuando se presentó en AEW

Algo que AEW debe tener en mente, es que en varios programas ha presentado luchadores sin contrato, lo que ha hecho que WWE los esté monitoreando y si alguno le llama la atención los busque, como fue con Bandido y el mismo Dragon Lee; por lo que en un futuro tal vez deberían analizar si vale la pena dar esa visualización a gente sin tener un acuerdo con la empresa.