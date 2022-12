Triple H le da la bienvenida a Dragon Lee a WWE

Si aún había alguien que pensaba que Dragon Lee estaba «jugando al inocente» y todo era una broma, Triple H ya se expresó sobre la llegada del mexicano a WWE.

Dragon Lee ganó el Campeonato de Parejas AAA junto a Dralístico este 28 de diciembre en Noche de Campeones, derrotando a Dax Harwood y Cash Wheeler y una vez hecho esto dio una noticia que estremeció el medio.

Dragon Lee anunció que había firmado con WWE y en 2023 comenzaría su carrera en la empresa el próximo año. Algo que fue confirmado por ESPN, quien entrevistó a James Kimball, jefe de estrategia y operaciones de talento de WWE.

Posteriormente, la cuenta de NXT dio a conocer el video durante el evento de AAA y más adelante Triple H le hizo eco, confirmando que su siguiente destino será la marca del territorio de desarrollo.

An unbelievable athlete who has collected accolades and held championships across the globe… and he’s just getting started.

The next chapter of @dragonlee95’s career begins with @WWENXT! https://t.co/xgacGrtuPG

— Triple H (@TripleH) December 29, 2022