Dragon Lee y Dralístico destronan a FTR del Campeonato de Parejas AAA

Dragon Lee y Dralístico se enfrentaron a Dax Harwood y Cash Wheeler buscando conseguir el Campeonato de Parejas AAA, cetro que lleva demasiado tiempo fuera de territorio mexicano.

Fue así que los Hermanos Lee chocaron contra dos peligrosos rivales, quienes tras perder el Campeonato de Parejas de ROH, no permitirían que también se les escapara el de AAA.

Sin embargo, la lucha tardó mucho en comenzar, pues los campeones se burlaron de sus retadores y se negaban a iniciar el combate.

Los retadores tuvieron que obligar al combate, pues FTR intentaba evitar el combate, pero los enmascarados con un par de vuelos consiguieron tomar el control del combate.

18

Another straight up Tope, thus one Dragon Powered! Dragon Lee flies over the rail to wipe out Johnny Hardy! pic.twitter.com/qE21PZxm5k

— Big Wood (@BigWoodieStyle) December 28, 2022