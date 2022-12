En octubre de 2021, poco después de que Ring of Honor anunciara su parón técnico, Dave Meltzer analizaba así el futuro de varios talentos hasta entonces regulares con la compañía del honor. Entre ellos, Dragon Lee.

Ahora, 14 meses después, y pese a haber hecho algunas implicaciones en AEW, Dragon Lee es nuevo luchador del plantel de WWE. Noticia que el propio mexicano anunció anoche durante Noche de Campeones, donde se hizo con el Campeonato de Parejas AAA junto a Dralístico.

Como escribió mi compañero de SUPERLUCHAS Apolo Valdés, la marcha de Dragon Lee a WWE no supuso una broma del tan señalado Día de los Santos Inocentes. Y es que hasta que Triple H no respondió a lo expuesto por Dragon Lee en mitad del ring de la Arena GNP, numerosos seguidores consideraron que se trataba de una inocentada.

Today is Día de los Santos Inocentes in Mexico. It's the equivalent of April Fools Day…I have a notion he's working everyone

Una vez todo se confirmó como legítimo, algunos hicieron particular petición a WWE.

Hey, @wwe @WWENXT @TripleH @ShawnMichaels @StephMcMahon . With all due respect and love and care, I kindly ask of you that next time you announce something this big and important, please don't do it on the Latin American equivalent of April Fool's Day. Thank you.