A Roman Reigns no le agrada CM Punk

Hace solo unas semanas, Seth Rollins no tuvo reparos de dejar unas duras palabras al micrófono de Nick Hausman sobre CM Punk, llamándolo “cáncer”, aunque después aclaró un poco estas declaraciones, indicando de que en realidad no era fanático del luchador de All Elite Wrestling.

► Roman Reigns “siguió” las palabras de Seth Rollins

Roman Reigns y CM Punk se cruzaron varias veces durante los años 2013 y 2014, pero sus encuentros uno contra uno se limitaron a un solo combate en enero de 2014. En esa ocasión, el líder de The Bloodline salió victorioso sobre The Best in the World durante un episodio de Raw.

Recientemente, el Jefe Tribal fue entrevistado en el podcast Load Management, donde habló sobre su relación con Punk, revelando que personalmente no le gusta The Second City Saint.

“Si has visto lucha durante los últimos 10 a 15 años y te encanta y está dentro de tu sangre, entonces probablemente tengas algún tipo de sentimiento por ese tipo. Sé que lo hago, ya sabes. Con solo hacer una de estas cosas, hizo que mi trabajo fuera mucho más difícil, ya sabes, hace 5 o 10 años. Pero si es algo que los fanáticos puedan respaldar y que realmente pueda hacer que, ya sabes, hundan sus dientes en el producto y realmente, ya sabes, sumergirse en la creatividad con nosotros, estoy dispuesto a hacerlo.

No me gusta el chico Quiero decir, no conozco a muchas personas que lo hagan, pero estoy dispuesto a poner los negocios primero y hacer un contenido realmente bueno si ese es el caso. Pero sí, probablemente tenga que ser abofeteado varias veces para que su mente esté bien”.

Roman Reigns defenderá su Campeonato Universal Indiscutible contra Cody Rhodes en WrestleMania 39, mientras que CM Punk sigue en el limbo en AEW tras un altercado que tuvo con The Elite luego de la conclusión de All Out 2022.