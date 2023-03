Habitualmente, un servidor adjunta la imagen del estelar de cada episodio de IMPACT! On AXS TV como cabecera, en correspondencia con el título de la nota. Pero en esta ocasión no la hubo, pues el “main event” de la noche fue anunciado durante la velada, sin gráfico disponible que adjuntar.

Casi una semana después de No Surrender, Impact quiso recordarnos por qué en 2022 su show televisivo mereció situarse entre lo mejor del año y apunta a continuar con la dinámica en 2023.

Su siguiente especial será Sacrifice, el 24 de marzo, sin combates aún en su cartel. Mientras, Rebellion, próximo PPV (16 de abril), presenta por ahora un duelo titular entre Josh Alexander y Steve Maclin.

► Resultados Impact Wrestling – Too Sweet

[Decay (Crazzy Steve y Black Taurus) derrotaron a Heath y Rhino en Before The Impact]

Victoriosos en No Surrender, Chris Bey y Ace Austin abrieron el show pidiendo una oportunidad titular a Motor City Machine Guns. Et voilà, he aquí el estelar de la noche.

Mike Bailey derrotó a Shane Haste.

The Design comenzaron a sospechar de la lealtad de Callihan tras lo sucedido en No Surrender.

Kenny King derrotó a Kevin Knight.

Josh Alexander lanzó reto a KUSHIDA.

Bhupinder Gujjar y Bully Ray tuvieron una confrontación entre bastidores.

Gail Kim anunció un Mickie James vs. Gisele Shaw por el Campeonato Mundial Knockouts.

Jordynne Grace reveló que enfrentará a la ganadora de ese James-Shaw.

PCO derrotó a Trey Miguel por DQ, luego de la interferencia de Eddie Edwards.

.@TheEddieEdwards nailed @PCOisNotHuman with a shovel causing a DQ and all it did was prove PCO IS NOT HUMAN!#IMPACTonAXSTV pic.twitter.com/a1kMKMe7ny — IMPACT (@IMPACTWRESTLING) March 3, 2023