El Blackpool Combat Club ha sufrido dos cambios desde sus inicios en AEW. Por un lado, la entrada de Claudio Castagnoli. Por el otro, la salida de William Regal. Mientras tanto, no han dejado de tener éxito ni como facción de sus integrantes de manera individual. También en ocasiones se ha hablado de añadir más integrantes, pero nunca se ha tratado el tema con información veraz, sino más bien con rumores, especulaciones, opiniones, comentarios, deseos incluso… A mediados de año, Yuta comentaba:

«Leyla Hirsch, Jamie Hayter podrían ser excelentes incorporaciones. Es genial que (Konosuke) Takeshita luche junto a nosotros. No estoy completamente seguro si lo consideraríamos un miembro oficial. Poder luchar junto a él ha sido increíble. Lo mismo con Shota Umino. «Poder luchar junto a él y en New Japan Strong. Hay grandes personas para unirse a nosotros«.

► ¿Dos más para el Blackpool Combat Club?

Y ahora que el 2023 está acabando vuelve a haber charla en torno a la posibilidad de que se sumen más luchadores al grupo. En esta ocasión, hablando en DAZN, es Bryan Danielson quien pone dos sobre la mesa. No parece tanto una propuesta como una idea que tiene él. Podría ser interesante cualquiera de ellos, y a ellos no les vendría nada mal unirse a tan importantes luchadores All Elite para seguir construyendo sus carreras.

«Anthony Ogogo. Es una combinación realmente interesante con su experiencia en el boxeo y es resistente como las uñas. Otra opción interesante es Hook. Actualmente tiene conflictos con Wheeler Yuta, pero a veces esas disputas llevan al respeto».

Anthony Ogogo volvió a luchar casi un año después en octubre dispuntado un combate no televisado en Collision. Hizo lo mismo en noviembre. Y este fin de semana luchó en RevPro Live In London 80. Nunca ha encontrado su hueco en AEW pero veremos si lo consigue en adelante.

Mientras, Hook sigue reinando como Campeón FTW, aunque no es un título oficial de la empresa, y luchando y apareciendo de manera regular en la programación. No tiene una gran rivalidad ahora mismo pero sigue creciendo a sus 24 años y con toda una carrera por delante.