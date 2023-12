WrestleMania 40: Las 3 luchas que quiere Kevin Nash

Qué va a suceder en WrestleMania 40 es una completa incógnita. No queda tanto para que vayamos dislumbrando un poco del cartel de luchas pues el 27 de enero se determinarán dos retadores a campeonatos cuando un luchador y una luchadora ganen sus respectivos Royal Rumble 2024. En este sentido, entrando al terreno de las opiniones, Kevin Nash proponía recientemente:

«Pongo a Randy ganando el Rumble y yendo contra Roman. Randy dijo que quería volver y luchar diez años más».

► 3 luchas para WrestleMania 40

Y de aquí no solo sacamos al ganador de la batalla real que da un boleto para una lucha titular en el evento premium más grande del año sino también un combate que el Big Daddy querría ver en el mismo: Randy Orton contra Roman Reigns por el Campeonato Universal Indiscutible. Y no es el único que el WWE Hall of Famer señala en Kliq This.

«Pondría a Seth Rollins y Cody Rhodes.

«Haría CM Punk contra Kevin Owens si pudiera mantenerlos separados tanto tiempo».

No cabe duda de que serían tres enfrentamientos impresionantes para WrestleMania. Ahora, no parece que en WWE estén pensando lo mismo. De hecho, no parece que haya habido ningún cambio en que Cody Rhodes tenga su revancha contra Roman Reigns en esta edición 40 de La Vitrina de los Inmortales. No hace falta más que anunciarla.

De la misma manera, nada más CM Punk se presentó en Survivor Series, WWE empezó a construir un futuro combate con Seth Rollins. Y tan ardientes están las cosas entre los dos, aún sin haberse encontrado cara a cara, tan calientes se van a poner próximamente, que tienen que luchar en WrestleMania. No puede ser en otro Premium Live Event.

Por otro lado, Randy Orton sí que ha dicho que quiere ir tras The Bloodline pero quizá su oponente sea otro. ¿Qué tal si Solo Sikoa lo vence como hizo con John Cena para seguir creciendo? Y en cuanto a Kevin Owens… puede que sea antes pero lo de Logan Paul no pinta nada mal. Tendremos que esperar a ver qué sucede en los próximos meses.