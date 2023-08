Blackpool Combat Club: la influencia de John Cena

«Hay un poco más de claridad sobre cuándo regresará Bryan Danielson de su lesión. Estoy muy emocionado de tener de vuelta a Bryan. No quiero poner una fecha límite porque es una lesión complicada y una recuperación difícil, pero tengo mucha confianza en que Bryan regresará más adelante este año», señalaba un primer informe sobre la lesión. «Bryan Danielson fue operado por su brazo roto el 3 de julio y en ese momento le dijeron que debían pasar tres meses antes de que pudiera regresar, aunque es posible que pueda adelantarlo una o dos semanas», apuntaba la última actualización hasta ahora. El Blackpool Combat Club no está pudiendo contar con Bryan Danielson en estos momentos.

The Blackpool Combat Club continue their violent attack on the Lucha Brothers post-match! Watch #AEWDynamite LIVE on TBS!@JonMoxley | @ClaudioCSRO | @WheelerYuta pic.twitter.com/n48qkIiegG — All Elite Wrestling (@AEW) August 10, 2023

► La realidad del Blackpool Combat Club

Pero Jon Moxley, Claudio Castagnoli y Wheeler Yuta volverán a contar con The American Dragon cuando vuelva a la programación de AEW para intentar continuar alcanzando éxitos como facción, además de los que cada uno logra individualmente; por ejemplo, The Swiss Superman es el Campeón Mundial ROH y MOX podría ser el siguiente Campeón Internacional. Una facción que en realidad es mucho más pues no son solo aliados en una historia de lucha libre sino que sus relaciones traspasan las cuerdas. De ello estuvo hablando el mismo Danielson recientemente en Sports Illustrated, adelantando la posibilidad de que la agrupación de heels nunca se rompa.

«Nuestra conexión como grupo se siente auténtica. Y es así porque lo es. La historia es que entrenamos juntos y nos ayudamos a mejorar mutuamente. La realidad es que al luchar juntos, realmente logramos superarnos.

«Incluso cuando Regal se fue, no nos desmoronamos. Y aún está en nuestro grupo de chat BCC.

«Amo a este grupo. Debería ser un grupo que nunca se separe. Mox y yo hemos luchado desde que comenzó el BCC, incluso luchamos en el torneo de campeonato [el otoño pasado]. Eso no causó ningún problema en el BCC. Esa es la esencia del BCC. Cuando el BCC pierda, nos daremos la mano y volveremos a entrenar al día siguiente».

De la misma manera, valora también la unión de Yuta al equipo:

«Me adelanto con Wheeler para enseñar y entrenar, y también aprovecho para aprender de él como luchador más joven. Eso me convierte en un luchador mejor. A través del proceso de enseñar, estoy mejorando. La incorporación de Wheeler al grupo ha sido beneficiosa para él. Y también ha sido positiva para el resto de nosotros. Ayudarlo con algunas cosas me hace darme cuenta de que tengo que trabajar en ciertos aspectos.

«La idea de que Wheeler estuviera con los Best Friends antes y ahora esté con nosotros, nos da un aire diferente. La premisa es que, al unirte a nosotros, ya no puedes ser así. Ese tipo de cosas es genial. Traté de transmitir eso en una de mis noches de comentarios cuando MOX, Claudio y Wheeler estaban luchando contra los Best Friends y Rocky [en Dynamite en junio]. Mi punto era que esos son los tipos con los que Okada pasa tiempo. Mira a los tipos con los que yo paso tiempo. Eso dice mucho.

«De hecho, fue John Cena quien escuché decir esto por primera vez: te conviertes en las cinco personas con las que pasas más tiempo. Entonces, ¿a quiénes quieres parecerte? ¿A los tipos que no se toman nada en serio? ¿O a los tipos que, desde una perspectiva de la historia, se toman esto en serio y trabajan para ser los mejores?

«Mi perspectiva en la vida real es que la lucha libre puede ser un espectáculo variado. Si todo fuera totalmente serio, no creo que a la gente le gustara tanto. Y he hecho mucha comedia en mi carrera. Pero ese no es el enfoque actual del BCC».