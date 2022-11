A pesar de los rumores, Booker T no luchará para WWE

A pesar de que Booker T está retirado de los cuadriláteros, el miembro del Salón de la Fama de WWE está listo para volver a subirse a un cuadrilátero cuando compita el próximo 18 de diciembre en Reality of Wrestling. Dicho esto, muchos se preguntan si algún día volverá a luchar -así sea por una sola vez- en la WWE, donde actualmente ejerce el rol de comentarista de NXT.

► Booker T volverá a luchar en diciembre, pero fuera de WWE

Luego de ser una de las principales estrellas de la extinta WCW, Booker T alcanzó el pináculo de su carrera en WWE cuando ganó el Campeonato Mundial Peso Completo en el 2006 como King Booker. Luchó por última vez en dicha compañía en el 2012 y fue incluido en el Salón de la Fama de la WWE en 2013. Desde entonces, ha trabajado en otros roles dentro de la compañía.

Los rumores sobre un regreso al ring de la WWE comenzaron a circular recientemente cuando anunció su regreso al ring. Sin embargo, Fightful Select informó recientemente que, «aunque Booker T ha luchado recientemente, WWE no le ha pedido que luche para ellos». La misma fuente agregó que tampoco han conocido de alguna solicitud al respecto.

A pesar de que WWE no ha hecho referencia alguna a un eventual regreso de Booker T a un cuadrilátero, eso no significa que no vaya a suceder. A sus 57 años, luce en buena forma y ha demostrado de que todavía puede luchar, pero es un tema que ya dependerá de la compañía.