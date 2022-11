Booker T volverá al ring en diciembre

Aunque básicamente Booker T es un luchador retirado, o semi retirado, el integrante del Salón de la Fama de WWE está listo para volver a subirse a un cuadrilátero.

Es así que en su podcast, informó que regresará a la actividad el próximo 18 de diciembre en el evento Reality of Wrestling el próximo 18 de diciembe, donde se unirá a Mysterious Q para enfrentar al equipo de Zack Mason y Warren Johnson, buscando apoderarse del Campeonato de Parejas de ROW.

Booker T announced tonight on @espn975 on Sunday, Dec 18th he’s stepping back inside the ring to team with @Da_Mysterious_Q to take on @FlyBroWarrenJ & @TheZack_Zilla #CCXVII

LOCATION:

10000 Emmett F Lowry Expy

Texas City, TX 77591

Buy Tickets: https://t.co/DqThBu0VP0 pic.twitter.com/80AayNMVOl

— Reality of Wrestling (@TheOfficialROW) November 29, 2022