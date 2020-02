A Kevin Owens le dolió este movimiento de Nigel McGuinness

Ahorita el 7 de mayo, Kevin Owens completará 20 años como luchador profesional. Y con un mínimo de 1439 luchas profesionales, el otrora Kevin Steen sabe qué es sentir un fuerte golpe producto de su actividad luchística.

Sin embargo, de todos los golpes recibidos, hay uno en especial que hasta el día de hoy recuerda como el golpe que le causó más dolor.

Recientemente, un fan publicó un GIF en Twitter que causó sensación por la violencia que fue aplicada en el movimiento. Allí Owens aprovechó para explicar por qué esa movida es la que más dolor le ha generado.

To this day, the most painful thing that ever happened to me during a match. https://t.co/EeO63n7xvc

— Oh, Dios. Nigel McGuinness lanza a Kevin Steen contra el filo del ring.

— Al día de hoy, es la cosa más dolorosa que jamás me haya pasado durante una lucha.

Luego, fiel a su estilo, Owens dio un bofetadón a un fan que trató de hacerlo quedar mal al sentir por él que un golpe en WWE había sido más duro que el de su etapa en ROH.

Ok, I’ll tell my body it was wrong to feel more pain from the other thing. Please forgive both my spine and myself for our transgression. https://t.co/7xBsCAuufl

— Kevin (@FightOwensFight) February 4, 2020