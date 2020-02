WWE no tiene planes para Cesaro y por eso hace esto

Cesaro es uno de los luchadores más técnicos y depurados a nivel luchístico que hay en WWE. Sin embargo, no recibe ninguna oportunidad de ser estelar a nivel individual, algo que piden los fans. Y tal vez la culpa no sea de WWE.

Tal vez la culpa sea del luchador, por no saber reinventarse, por no buscar hacerlo, por no intentar proponer nuevas ideas que llamen la atención. Gente como Roman Reigns toma clases de actuación hasta por videollamada.

► WWE no tiene planes para Cesaro

En fin, en una reciente entrevista con Alex McCarthy de Talk Sport, Cesaro reveló que WWE no tiene planes para él, y que su actual etapa al lado del ex Campeón Intercontinental WWE, Shinsuke Nakamura y Sami Zayn se dio gracias a que Zayn buscaba unirlo al grupo para que tuviera algo que hacer.

Cesaro: Es divertido. Conozco a Shinsuke Nakamura desde hace un buen tiempo, y cuando hicimos equipo por primera vez, te das cuenta que él es uno de esos con los que realmente no tienes que hablar tanto. Sabes inmediatamente que todo estará bien y que lo haremos genial.

Nakamura: El grupo se formó porque, creo que Sami vio mi potencial, mi habilidad luchística, pero también me tenía respeto.

— Sami y Shin estaban haciendo su cosa juntos. Una cosa en la que Sami simplemente se volvía loco durante la entrada de Shin semana a semana y eso se convertía en el GIF favorito de la gente cada semana. Luego, Sami me dice: ‘Oye, sí, estoy tratando de meterte al grupo’. Y le dije que sí, que estaba bien. Pasé a SmackDown nuevamente, y como no había ningún plan para mí, le dije a Sami: ‘Sí, me encantaría, ¡hagamos algo!’

— Y yo le dije: ‘¡Únete a nosotros! ¡Sí, vamos!’