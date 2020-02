El hecho de que Rusev no haya aparecido en el PPV Royal Rumble 2020, ha causado bastante habladuría en redes sociales.

Muchos dicen que está lesionado, otros dijeron que fue suspendido, y otros más se aventuraron a decir que tenía problemas reales en su matrimonio con Lana y se habían divorciado.

Anoche, una fuente muy poco fiable puso a los fans tirar nombres al aire con respecto a nuevas suspensiones que se vienen dentro de WWE, y el Rusev fue uno de ellos, porque, como no aparece en pantalla desde el 20 de enero, los fans especulan.

You are a great role model https://t.co/aMBQ5nNFsG

— Estrategia audaz: hacer que te suspendan y así quizá WWE te despediría.

— Eres un fantástico modelo a seguir.

Como Rusev negó estar suspendido, entonces se inventaron que estaba lesionado, pero tampoco:

Who said i was injured https://t.co/X4ULmoUjrD

— Miro (@RusevBUL) February 4, 2020