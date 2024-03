Ridge Holland, eliminado del elenco de luchadores activos en WWE

Como ya lo reportamos aquí en SÚPER LUCHAS, anoche en NXT, Ridge Holland tomó por sorpresa a los fanáticos cuando apareció en el medio del ring, e hizo una emotiva e intensa promo, en donde aseguró que no puede lidiar más con esta situación en donde los fanáticos lo han acusado de ser un luchador no seguro por todas las lesiones que ha causado, sin quererlo, a los demás luchadores de WWE, incluyendo la lesión casi fatal de Big E.

Lo cierto es que esta aparición de Holland ha causado revuelo en redes sociales. Muchos fans se han lamentado de haber sido tan duros con Holland, pues en sus apariciones y luchas recientes en NXT, demostró una gran mejoría.

Sin embargo, el luchador aseguró que su salud mental y física, y la salud de su familia, eran prioritarias a la lucha libre profesional, así como lo era cumplir sus obligaciones como esposo y como padre, por eso, consideraba que la mejor decisión era retirarse indefinidamente. Realmente, no se sabe qué pasará con Holland.

Por ahora, se ha podido saber que WWE eliminó a Holland del elenco activo de luchadores de WWE y del elenco activo de luchadores de NXT, pasándolo a la sección Alumni, que es en donde están las ex Superestrellas que han pasado por la empresa.

Lo último que se sabía de Holland es que este estaba tratando de resistir el ser vencido por sus impulsos, perder el control y mostrar mucha ira y deseo de querer lastimar a la gente. Shawn Spears y su ataque en su regreso a WWE fue lo que volvió a sacar este lado de Ridge Holland, pero está tratando de contenerse para no lastimar a nadie, ni lastimar a su familia. Esperemos que Holland vaya a terapia y pueda volver al ring en NXT y en WWE en un futuro no muy lejano.

😔😔😔@RidgeWWE has announced he is stepping away from in-ring competition indefinitely. #WWENXT pic.twitter.com/vutKD5YVwt

— WWE (@WWE) March 27, 2024