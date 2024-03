Bully Ray y Mark Henry creen que habrá una traición en WrestleMania

Como ya lo reportamos aquí en SÚPER LUCHAS, el ex guionista creativo de WWE en dos oportunidades, y reconocido actor de la película de Scooby-Doo, Freddie Prinze Jr., habló recientemente de cómo podía predecir que The Rock iba a traicionar a Roman Reigns en la segunda noche de WrestleMania 40.

Y aunque no fueron tan específicos en su predicción, tanto Bully Ray como Mark Henry consideran que esto es lo que, inevitablemente, ocurrirá. Bueno, Ray sí aseguró que la traición sería en The Bloodline, mientras que Henry no está tan seguro de ello. Estas fueron sus interesantes declaraciones en la más reciente edición del programa de radio, Busted Open Radio:

► The Rock traicionará a Roman Reigns… Es lo que creen Mark Henry y Bully Ray

Bully Ray: «Basado en esa promo del viernes en SmackDown, entiendo. Nadie debería confiar en nadie. Como dijo Stone Cold… Steve Austin 101. ‘No confíes en nadie.’ Y han sembrado suficientes dudas en las mentes de los demás para que cada uno tenga que dormir con un ojo abierto».

Mark Henry: «Tengo que señalar que, aunque ha habido insinuaciones y sugerencias, no ha habido señales evidentes de traición entre Cody Rhodes y Seth Rollins o dentro de The Bloodline. Pero, sí, creo que una traición es inevitable, y el momento significará más si no se telegrafía claramente de antemano».