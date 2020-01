8 Superestrellas que extrañamos en Royal Rumble 2020

Muchos consideran Royal Rumble 2020 como una de las mejores ediciones de la historia de este PPV y uno de los mejores PPV de los últimos años en WWE. Obviamente, mucho tiene que ver con las dos campales, con son siempre los principales atractivos. Aunque no podemos dejar de mencionar otras luchas interesantes que también ocurrieron el domingo pasado.

Pero ahora no hablamos de luchas sino de luchadores, de Superestrellas que no participaron en este reciente evento y a las cuales extrañamos. O no. Cada uno tendrá su opinión al respecto. Comencemos.

► Superestrellas que extrañamos en Royal Rumble 2020

The Street Profits

Entendemos que The Street Profits están siendo construidos poco a poco para ser un equipo importante en las marcas principales. Les dan muchas oportunidades para mostrar lo que pueden hacer. Aunque es verdad que es sobre todo fuera de los encordados, pues no disputan tantos combates los lunes por la noche como podrían hacerlo. Pero, una vez más, solo hay que ver el estado de la división.

Haber entrado en la campal les podría haber valido no solo para protagonizar algún momento simpático, sino también para mostrar su poderío como alianza de cara a comenzar desde ya un interesante camino a WrestleMania. Su ausencia no quiere decir que no vayan a vivir buenos tiempos a partir de ahora, pero hubiera estado bien verlos en el Rumble como dos de los participantes.

Kane

Estaba en el aire la posibilidad, o al menos eso parecía, de que el futuro miembro del Salón de la Fama apareciera en la campal, uno de sus combates favoritos, a pesar de que nunca ganó ninguna edición. De hecho, el que se hubiera mostrado fuerte en el Rumble de este año le hubiera servido como una especie de impulso para enfrentar a The Fiend en Arabia Saudita, que es lo que parece que ocurrirá.

Además de que todos podríamos haber disfrutado una vez más de un lucha suya, las cuales son tan excasas últimamente. Y él mismo podría haber seguido ampliando su récord de eliminaciones lanzando a algunos luchadores fuera del encordado.

Aquí podríamos hablar de otras leyendas. Pero justamente Kane volvió recientemente a WWE.

The Viking Raiders

Lo que está pasando con los vikingos es incomprensible. Casi se diría que mejor que no hubieran aparecido en la campal porque WWE podría haberlos metido a enfrentar a Brock Lesnar y que este los lanzara afuera al mismo tiempo. Quizá por eso no entraron a la campal, para no ser humillados de esa forma. Puede que hasta Vince McMahon tenga un límite.

Pero se les echó de menos en el Rumble. En realidad, se echa de menos que sean tratados de acuerdo al talento que tienen. Bien podrían haber sido dos luchadores que plantaran cara a Lesnar, que aguantaran con «La Bestia Encarnada» hasta la llegada de más. Quizá podría haber tenido un momento con otro equipo para comenzar a armar una nueva rivalidad.

Nia Jax

La samoana era una de las Superestrellas «lesionadas» que esperábamos de vuelta en esta lucha. Ella misma ha estado publicando videos en la que la vemos entrenando, haciendo pensar a muchos que podría estar en este PPV. Podríamos decir lo mismo de Ruby Riott, pero en su caso un reciente informe sí que apuntaba que todavía no se encuentra bien como para regresar.

Podría pensarse que o bien no está recuperada del todo o teniendo en cuenta la victoria de Charlotte Flair, no iba a lucir tan fuerte como debería en su vuelta después de tantos meses. Y quizá fuera la mejor decisión de ser esta segunda la explicación el que no fuera incluida en la campal.

Otis

Otis estaba bien, de hecho, estuvo en la campal femenil ayudando a Mandy Rose. ¿Por qué no en la varonil? Es un luchador que se ha ganado el cariño de todos y que siempre entretiene cuando entra a escena. Podría haber sido muy interesante verlo enfrente de Lesnar o de Drew McIntyre. También de Randy Orton, AJ Styles, Roman Reigns… Podría haber tenido buenos momentos con muchos.

Es casi sorprendente que no fuera incluido como uno de los participantes del Rumble.

CM Punk

Quizá esta es una cuestión personal pero cuando comenzó la cuenta regresiva antes de la entrada 30 de la campal de luchadores esperaba, un poco, que sonara la música de CM Punk. Nada indicó en ningún momento que eso fuera posible, pero es lo que provoca este ex luchador. Sobre todo cuando dice que podría volver si la bolsa de dinero que le ofrecen es lo suficientemente grande.

Muchos siguen esperando que vuelva al Imperio McMahon algún día. Royal Rumble podría haber sido una oportunidad y no puedo decir que no se le echara de menos un poco. Que no fuera un poco decepcionante que no apareciera.