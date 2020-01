Tommaso Ciampa se situó anoche como el retador al Campeonato NXT en TakeOver: Portland. Esperamos que de un gran combate contra Adam Cole en el nuevo especial de la marca amarilla pero cuando Triple H dijo que el oponente del monarca sería «épico» nos imaginamos a otro luchador como WALTER, Campeón NXT. Pero habiendo solucionado esta incógnita, ahora es momento de darle vueltas a otra.

Porque anoche en el programa televisado se lanzó el siguiente video que no aclara nada más que la fecha en que se revelaría dicha incógnita:

El 5 de febrero de 2020, es decir, en el show de la semana que viene. Pero tampoco da mucho con lo que especular. Por los colores, los fans están hablando de que hace referencia a la vuelta a los encordados de Velveteen Dream. Poco se ha sabido acerca de su recuperación desde que se lastimó la espalda. Recientemente supimos que fue una lesión bastante seria, pero en ningún momento se adelantó ninguna posible fecha de regreso. Podría ser la semana que viene si todo ha ido bien más allá de la falta de información.

Otra cosa que ocurrirá el próximo miércoles es que estará en la marca amarilla Jordan Devlin, nuevo Campeón Crucero NXT.

Your NEWWWW NXT #CruiserweightChampion @Jordan_Devlin1 comes to @FullSail next week, LIVE on #WWENXT! https://t.co/bAnGOEBBSO

— WWE NXT (@WWENXT) January 30, 2020